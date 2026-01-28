Крупный пожар охватил здание бывшего завода Volkswagen в Калуге

Инцидент произошел днем 28 января неподалеку от Калуги. По предварительным данным, воспламенился пластик в кузовном цеху предприятия, общая площадь возгорания достигла 4000 квадратных метров.

Как сообщает телеграм-канал Mash, огонь перекинулся на легковоспламеняющийся пенопласт, который используют для внутренней облицовки помещений, из-за чего возгорание быстро распространилось на весь цех. На место происшествия оперативно выехали расчеты пожарно-спасательных подразделений, они вскоре ликвидировали пожар.

Раньше калужское предприятие принадлежало концерну Volkswagen, но после событий 2022 годанемцы оставили все свои российские активы — в том числе эту площадку. Сейчас ее владельцем является холдинг «АГР», там производят кроссоверы отечественного бренда Tenet.

По последней информации, надзорные органы не проводили проверку завода на соблюдение противопожарных норм с 2024 года. Последняя не выявила никаких нарушений, в тот же период профилактические мероприятия на предприятии проводили и сотрудники МЧС России.

На данный момент специалисты изучают все обстоятельства произошедшего, чтобы установить точные причины возгорания.

