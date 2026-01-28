Микроавтобус с туристами перевернулся на льду Байкала, погибла женщина

По предварительной информации, водитель УАЗа, двигаясь по обледеневшей трассе, потерял контроль над транспортным средством. В результате машина попала в расщелину и опрокинулась.

Как сообщает издание REGNUM, находившаяся в салоне пассажирка, 75-летняя гражданка Китая, получила несовместимые с жизнью, от которых скончалась еще до приезда медиков. Остальные участники поездки, к счастью, не пострадали.

Стоит подчеркнуть, что целью поездки туристов был остров Ольхон, расположенный в 250 километрах от Иркутска. Путешественники часто посещают его в зимний период, когда к нему открывается дорога через лед Байкала.

Прокуратура Иркутской области взяла на особый контроль расследование причин произошедшего.

