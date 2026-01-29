Машина такси и Aurus столкнулись на Арбате в Москве

Как сообщает телеграм-канал «112», видимых серьезных повреждений у Aurus очевидцы не отметили, однако автомобиль также отправили на экспертизу.
Находившийся за рулем такси мужчина получил вывих плеча, а его пассажир — ушиб головы. Медики оперативно доставили пострадавших в ближайшую больницу, при этом водитель Aurus избежал травм и остался на месте аварии для дачи показаний.
Сотрудники ГИБДД оперативно оцепили место ДТП для проведения следственных действий, что вызвало временные затруднения в движении по исторической улице.
