Машина такси и Aurus столкнулись на Арбате в Москве

В центре столицы произошла авария с участием автомобиля представительского класса и легкового такси. В результате удара у последнего помялись боковая часть кузова и одна из дверей.

«Дорогостоящее» ДТП привело к травмам водителя и пассажира такси

Как сообщает телеграм-канал «112», видимых серьезных повреждений у Aurus очевидцы не отметили, однако автомобиль также отправили на экспертизу.

Находившийся за рулем такси мужчина получил вывих плеча, а его пассажир — ушиб головы. Медики оперативно доставили пострадавших в ближайшую больницу, при этом водитель Aurus избежал травм и остался на месте аварии для дачи показаний.

Сотрудники ГИБДД оперативно оцепили место ДТП для проведения следственных действий, что вызвало временные затруднения в движении по исторической улице.

