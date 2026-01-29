Шеф-повар вытащил человека из горящей машины, столкнувшейся с деревом

Инцидент случился в городе Эдинбург в Шотландии. Возвращаясь с работы, 42-летний сотрудник ресторана увидел на трассе съехавший с дороги и столкнувшийся с деревом автомобиль.

Как сообщает издание Daily Record, пока его спутница вызывала экстренные службы, мужчина бросился на помощь 30-летнему водителю. В результате удара получившая повреждения машина стала быстро заполняться дымом, из-под капота появились языки пламени. В это время шеф-повар сумел открыть двери, но обнаружил, что нога пострадавшего застряла.

Увлекающийся пауэрлифтингом мужчина попросил потерпевшего схватить его за шею, после чего с силой вытянул раненого водителя из салона. Вскоре прибывшие на вызов пожарные потушили огонь, охвативший всю переднюю часть машины, а медики доставили пострадавшего, получившего травмы бедра и ребер, в ближайшую больницу.

На данный момент полиция Шотландии продолжает расследование произошедшего.

