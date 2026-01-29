Пьяная калужанка попыталась угнать автомобиль из гаража, но врезалась в стену

33-летняя женщина находилась в гараже, куда владелец привез свой автомобиль для ремонта. Там она употребляла спиртное вместе с сотрудником сервиса, выполнявшим работы.

Как сообщает издание «Калужская неделя», после того как специалист уснул, женщина без спроса взяла ключи от машины, завела ее и попыталась выехать с территории. Однако сразу же потеряла контроль над транспортным средством и на большой скорости врезалась в стену.

Испугавшись последствий, калужанка вызвала эвакуатор и отвезла поврежденное авто на одну из городских парковок. Именно там машину и обнаружили сотрудники полиции, которые оперативно отреагировали на заявление владельца.

Правоохранители продолжают расследование произошедшего, пострадавший в результате удара автомобиль будет отправлен на экспертизу.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что юноша с пистолетом угнал машину у матери троих детей, чтобы навестить бабушку.