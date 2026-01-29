Домашнюю собаку сбила машина, и теперь хозяйка пса заплатит штраф

Инцидент произошел в Благовещенске. Женщина отпустила собаку на свободный выгул, после которого пес не вернулся. Спустя некоторое время она обнаружила останки питомца на обочине дороги и обратилась с заявлением в полицию.

Ее действия расценили как жестокое обращение с животным

Как сообщает издание «AMUR.LIFE», женщина, надеявшаяся наказать водителя, сама получила штраф за ненадлежащий уход за животным. Специалисты усмотрели нарушение в ее действиях, так как пес, оставленный на свободном выгуле, рискует попасть под машину, отравиться или стать жертвой других неприятностей, что и произошло в данном случае.

В результате расследования жительнице Благовещенска выписали административный штраф в размере 5 тысяч рублей. Примечательно, что владелец автомобиля, чье транспортное средство могло пострадать из-за наезда на собаку, тоже имел полное право подать иск на возмещение ущерба.

