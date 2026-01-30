Российское судно с автомобилями терпит бедствие в Японском море

Как сообщает издание «Федерал Пресс», экипаж, состоящий исключительно из российских граждан, не смог восстановить работу систем, а запланированное прибытие в южнокорейский Пусан для загрузки новой партии сорвалось.
Особую тревогу вызывает отсутствие стабильной связи с командой, их родственники уже обратились с официальным запросом в транспортную прокуратуру. Они настаивают на организации незамедлительных поисково-спасательных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
В настоящее время надзорные органы решают вопрос о координации служб для оказания помощи судну.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Тихом океане затонуло судно с тремя тысячами автомобилей Chery и Great Wall.