Пьяный подросток устроил ночную поездку на машине, которую купил тайно

Инцидент произошел на улице Енисейская в Черногорске. Экипаж ДПС обратил внимание на двигавшийся с выключенными фарами Daewoo Nexia и немедленно подал водителю сигнал об остановке.

Как сообщает телеграм-канал МВД по Республике Хакасия, в салоне машины полицейские обнаружили молодого человека, от которого исходил резкий запах спиртного. Медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в его крови. Кроме того, выяснилось, что юноша — несовершеннолетний, и у него, естественно, нет водительского удостоверения.

Стражи порядка вызвали на место событий мать подростка. Оказалось, что она не знала о наличии транспортного средства у ее сына. Сам задержанный заявил, что купил автомобиль самостоятельно на заработанные им средства.

В отношении молодого человека составили административные протоколы по целому ряду статей, включая управление транспортным средством без водительских «прав», нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил пользования световыми приборами. Отдельное производство заведут и на его родителей — за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Daewoo Nexia поместили на спецстоянку, на данный момент полицейские проверяют историю его приобретения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Башкортостане задержан подросток, управлявший автомобилем без «прав».