В Новосибирске задержали аферистов, устроивших 17 ДТП ради выплат по страховке

Организованная преступная группа намеренно устраивала столкновения на своих автомобилях, после чего оформляла ДТП на месте, не вызывая сотрудников ГИБДД. В документы они заранее вносили заготовленные данные про «очевидцев» и «вторых участников» аварии.

Ущерб от действий злоумышленников оценили почти в 7 млн рублей

Как сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, следствие установило 17 эпизодов противоправной деятельности, которые группа совершала с июня 2024 по январь 2025 года.

Ключевую роль в схеме играл один из подозреваемых, являвшийся сотрудником частной фирмы по оценке ущерба. Он искусственно завышал стоимость ремонта в официальных актах, что позволяло сообщникам получать суммы, значительно превышающие реальные затраты на ремонт. После выплат поврежденные машины чинили в собственном гараже, а затем продавали.

В ходе обысков правоохранители изъяли 29 банковских карт, 16 мобильных телефонов и компьютерную технику. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в сфере страхования, одному из них решением суда избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

