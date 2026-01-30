Мужчина укусил и ограбил бывшую сожительницу, а потом угнал ее машину

Поздней ночью в отделение полиции обратилась 37-летняя жительница поселка Тосно Ленинградской области. Потерпевшая рассказала, что в подъезде своего дома на улице Чехова она столкнулась с бывшим сожителем.

Как сообщает издание «Вести», мужчина тут же вступил с ней в конфликт, в ходе которого укусил за щеку. Затем он силой отобрал у женщины мобильный телефон и ключи от Opel Astra. Ну а закончилось все тем, что злоумышленник сел в этот самый «Опель» и скрылся с места событий.

Правоохранители оперативно отреагировали на заявление, следователи возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Выяснилось, что подозреваемый, 28-летний безработный житель Москвы, успел покинуть регион. В ходе служебной командировки в столицу оперативники местного уголовного розыска успешно задержали мужчину. У него изъяли похищенное ранее имущество, и на данный момент решается вопрос о мере пресечения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Курске ребенок поцарапал чужую машину, за что владелец авто выбил зубы его отцу.