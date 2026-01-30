Попытка самостоятельного ремонта LADA Priora закончилась пожаром в Мордовии

Инцидент произошел утром 29 января на улице Молодежной в поселке Большая Елховка. Владелец LADA Priora решил самостоятельно ее отремонтировать, но все закончилось пожаром.

Как сообщает издание «ИНФО-РМ», огонь начал стремительно распространяться и уже через несколько минут полностью охватил транспортное средство. После этого пламя перекинулось на стены и кровлю постройки.

Мужчина пытался собственными силами справиться с огнем, однако не получилось. К нему на помощь оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательных подразделений, которые быстро ликвидировали пламя.

По данным ведомства, общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. При этом автомобиль полностью выгорел, а гараж получил серьезные повреждения.

