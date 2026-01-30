Мужчина смог угнать автомобиль на АЗС в Архангельске всего за 7 секунд

Инцидент произошел на АЗС на Обводном канале в Архангельске. Потерпевшая оставила свой Renault Duster с ключами в замке зажигания, а сама ушла оплачивать топливо.

Как сообщает издание «News29.ru», этим и воспользовался злоумышленник, который подошел к автомобилю, сел за руль и сразу же скрылся с места событий. Весь процесс угона зафиксировали камеры наружного наблюдения, что значительно помогло в розыске подозреваемого.

Уже в ближайшие часы стражи порядка вышли на след угонщика и задержали его в отдаленной деревне Пинежского округа. К счастью, транспортное средство не получило серьезных повреждений и в скором времени его вернули законной хозяйке.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося, включая возможную причастность подозреваемого к другим правонарушениям.

