В Бурятии школьница погибла в ДТП с грузовиком

Водитель микроавтобуса не уступил дорогу фуре, в аварии пострадали четыре человека

В Мухоршибирском районе Бурятии произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие с гибелью подростка. Сегодня около 13:30 вблизи села Харашибирь микроавтобус Toyota Hiace, выезжая на федеральную автодорогу, не предоставил преимущество в движении большегрузу Scania.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии, в результате столкновения оба водителя получили травмы и были госпитализированы. В салоне микроавтобуса находились двое несовершеннолетних пассажиров — учащиеся 9-го класса.

16-летняя девушка скончалась в больнице от полученных травм, её 15-летний одноклассник находится в отделении реанимации в тяжёлом состоянии.

За рулём Toyota Hiace находился 20-летний водитель. Его действия и точные обстоятельства выезда на главную дорогу сейчас являются предметом тщательного разбирательства.

На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Проводится полный комплекс мероприятий для установления всех причин и обстоятельств трагедии.