Автомобиль врезался в трамвай в центре Краснодара

В Краснодаре в ДТП с трамваем на перекрёстке пострадали три человека

В центре Краснодара произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая. Вчера вечером, около 22:20, на нерегулируемом перекрёстке улиц Длинной и Коммунаров 26-летний житель Новокубанского района, управлявший автомобилем «Лада Гранта», не предоставил преимущество в движении трамваю.

Как сообщают местные СМИ, в результате столкновения трамвайный вагон сошёл с рельсов и наехал на металлическую опору линии электропередачи. Сила удара была значительной, что привело к деформации конструкции и повреждению контактной сети.

В результате инцидента пострадали три человека. В больницу были доставлены водитель «Лады», его 21-летний пассажир, а также женщина-вагоновожатая. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

На месте работали экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Причины, по которым водитель автомобиля не уступил дорогу трамваю, устанавливаются. Движение трамваев на данном участке было временно приостановлено до завершения работ по восстановлению пути и инфраструктуры.