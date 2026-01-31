Россиянка едва избежала гибели под колёсами микроавтобуса в Таиланде

В Таиланде микроавтобус влетел в кафе через секунды после того, как женщина вышла оттуда

На таиландском острове Самуи произошёл опасный инцидент, который едва не закончился гибелью российской туристки. 29 января микроавтобус, выполнявший резкий разворот на парковке у кафе, влетел в заведение, мгновениями ранее миновав женщину.

Как сообщает телеграм-канал 112, по словам пострадавшей, она вышла из кафе и буквально через несколько секунд услышала за спиной грохот. Автомобиль, исполнивший так называемый «полицейский разворот», пронёсся ровно по тому месту, где она только что шла. Запись с камер наблюдения позже подтвердила, насколько минимальным был запас времени.

«Жутко пересматривать это видео. Но это не сон — всё было именно так. Кажется, мне стоит запомнить вчерашний день как особую дату — второй день рождения», — поделилась впечатлениями россиянка.

К счастью, девушка не пострадала. Предварительно, водитель микроавтобуса не справился с управлением при выполнении опасного манёвра.