Россиянка едва избежала гибели под колёсами микроавтобуса в Таиланде

На таиландском острове Самуи произошёл опасный инцидент, который едва не закончился гибелью российской туристки. 29 января микроавтобус, выполнявший резкий разворот на парковке у кафе, влетел в заведение, мгновениями ранее миновав женщину.
Как сообщает телеграм-канал 112, по словам пострадавшей, она вышла из кафе и буквально через несколько секунд услышала за спиной грохот. Автомобиль, исполнивший так называемый «полицейский разворот», пронёсся ровно по тому месту, где она только что шла. Запись с камер наблюдения позже подтвердила, насколько минимальным был запас времени.
«Жутко пересматривать это видео. Но это не сон — всё было именно так. Кажется, мне стоит запомнить вчерашний день как особую дату — второй день рождения», — поделилась впечатлениями россиянка.
К счастью, девушка не пострадала. Предварительно, водитель микроавтобуса не справился с управлением при выполнении опасного манёвра.