В Иркутской области в столкновении маршруток пострадали подростки

В Шелехове при столкновении маршруток пострадали не менее шести человек

Сегодня днём в Шелехове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных такси. Около 15:55 по Иркутской области на проспекте Центральном столкнулись два микроавтобуса «ГАЗель Next», которые следовали по одному маршруту друг за другом.

По данным пресс-службы МВД России по Иркутской области, один из водителей не смог вовремя среагировать на изменение ситуации, что привело к столкновению. Сила удара была достаточной для того, чтобы причинить травмы пассажирам в обоих салонах.

В результате инцидента за медицинской помощью с травмами, не представляющими угрозы для жизни, обратились как минимум шесть человек. Среди пострадавших есть не менее двух несовершеннолетних подростков. Точное количество пострадавших и характер их травм сейчас уточняются медиками.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.