Нетрезвый пешеход попал под колёса на трассе в Кировском округе

В Кировском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. 30 января около 19:20 на 38-м километре автодороги «Новопавловск — Зольская — Пятигорск» 68-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» совершил наезд на 39-летнего мужчину.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, пешеход пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода в условиях сильного тумана и недостаточной видимости. В результате наезда он получил открытый перелом правого предплечья и был экстренно госпитализирован в районную больницу для оказания хирургической помощи.

Автоинспекторы установили, что водитель имеет 50-летний стаж вождения и за последние два года не привлекался к административной ответственности. Его действия не содержали признаков грубых нарушений. При этом пешеход не только переходил дорогу в неположенном месте, но и находился в состоянии опьянения, а на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы, что особенно опасно в тёмное время суток в условиях тумана.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Проводится проверка для установления всех деталей происшествия. Водитель был трезв и после оформления необходимых документов отпущен.