В Ленинградской области отец устроил дрифт-шоу с ребёнком в машине

Мужчина устроил показательные заносы для своего сына на городской парковке

В Сосновом Бору произошёл вопиющий инцидент, вызвавший резкую реакцию правоохранительных органов. Молодой отец, желая развлечь своего маленького сына, устроил показательные заносы на автомобиле ВАЗ на одной из городских парковок. Ребёнок находился в салоне в детском удерживающем устройстве, воспринимая опасную ситуацию как игру.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в отношении мужчины составлены административные протоколы по статьям, касающимся управления транспортным средством с неисправностями и отсутствия полиса ОСАГО. Его автомобиль помещён на спецстоянку для проведения экспертизы.

Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних составили протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию. Отцу предстоит объяснять свои действия на комиссии.

На вопрос отца, где можно безопасно катать ребёнка, в Госавтоинспекции ответили однозначно: подобные «занятия» допустимы только на специализированных закрытых площадках с полным соблюдением правил безопасности. Парковка жилого дома для этого не предназначена.