На трассе «Кола» лобовое столкновение при обгоне унесло жизни супружеской пары

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло 30 января на федеральной трассе Р-21 «Кола». Около 15:45 на 183-м километре автодороги, по предварительным данным ГИБДД, 46-летняя женщина за рулём автомобиля Mercedes-Benz при совершении обгона не убедилась в безопасности манёвра.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, результате её автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Kia Cerato. Удар был настолько сильным, что водитель Kia, 38-летний мужчина, и его 37-летняя супруга скончались на месте происшествия до приезда экстренных служб.

В тяжёлом состоянии в медицинское учреждение в тяжелом состоянии был доставлен несовершеннолетний пассажир автомобиля Kia. Водитель Mercedes-Benz, спровоцировавшая аварию, не пострадала.

На месте работали следователи и сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится тщательная проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.