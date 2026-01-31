В Кировском округе лобовое столкновение унесло жизни двух водителей

Мужчина, управлявший машиной без прав, выехал на встречную полосу и спровоцировал смертельную аварию

В Кировском округе Ставропольского края сегодня утром произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими. Около 11:30 на 27-м километре автодороги «Георгиевск — Новопавловск» автомобиль Lada Priora выехал на полосу встречного движения.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Ставропольского края, водитель отечественной иномарки, не имевший права управления, по неустановленным причинам нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате он совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen, двигавшимся во встречном направлении.

От полученных травм на месте происшествия скончались оба водителя: 30-летний житель соседнего региона, управлявший «Приорой», и 58-летний местный житель за рулём «Фольксвагена». Скорая медицинская помощь им уже не потребовалась.

Также в аварии пострадал 27-летний пассажир Lada Priora. Он не был пристёгнут ремнём безопасности, что усугубило его травмы. Мужчина был доставлен в Кировскую районную больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время у водителя, спровоцировавшего аварию, взяты биологические пробы для определения состояния опьянения.