На трассе под Челябинском обернулись в ДТП с тремя пострадавшими

В результате ДТП под Челябинском три человека получили травмы, двое из них госпитализированы

На автодороге Челябинск — Троицк произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области, по предварительным данным, водитель автомобиля «Мазда СХ-5» при выполнении обгона не оценил безопасность манёвра и столкнулся со встречным автомобилем «Киа Рио».

В результате столкновения водитель и пассажирка «Киа Рио» получили многочисленные травмы и были экстренно госпитализированы. Водитель «Мазды» отделался ушибами и ссадинами и был направлен на амбулаторное лечение.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, скорая медицинская помощь и аварийные службы. Обстоятельства аварии тщательно устанавливаются, проводятся все необходимые экспертизы.