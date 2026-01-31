В Краснокаменске подросток без прав врезался в опору, пострадала его мать

17-летний водитель не справился с управлением ночью, его мать-пассажирка получила тяжёлые травмы

В Краснокаменске в ночь на 31 января произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Инцидент случился на улице Центральной, где 17-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, управлял автомобилем «Тойота Виста».

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Забайкалья, подросток не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и совершил наезд на металлическую опору уличного освещения. В момент аварии в салоне автомобиля находилась его мать, которая была пассажиром.

В результате столкновения оба — как водитель, так и его мать — получили травмы. Они были экстренно госпитализированы в Краевую больницу города Краснокаменска для проведения обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Они устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.