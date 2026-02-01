На трассе «Уссури» грузовик спровоцировал ДТП с иномаркой

Водитель грузовика госпитализирован после столкновения на автодороге

На автодороге А-370 «Уссури» в Надеждинском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей. На 712-м километре трассы, где грузовик марки SHACMAN столкнулся с автомобилем Toyota Alphard Hybrid.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Приморскому краю, водитель грузовика при перестроении не уступил дорогу двигавшемуся попутно без изменения направления минивэну. От удара Toyota вынесло на обочину, где автомобиль совершил наезд на пешеходное ограждение, повредив шесть метров конструкции.

В результате аварии пострадал водитель SHACMAN. Его доставили в городскую больницу для получения медицинской помощи. Состояние второго участника ДТП не уточняется.

Экипажи ДПС оперативно прибыли на место, оформили происшествие и организовали регулирование движения. По факту случившегося проводится проверка.