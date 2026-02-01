В Советском округе нетрезвая водительница без прав въехала в опору ЛЭП

В Советском округе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором нетрезвая водительница на автомобиле ВАЗ 2112 допустила съезд на обочину с последующим наездом на опору линии электропередачи. Инцидент произошёл 31 января около 08:40 в селе Солдат-Александровское.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате аварии 22-летняя местная жительница получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в районную больницу. По предварительным данным, её состояние не вызывает серьёзных опасений.

Автоинспекторы установили, что женщина не имела водительского удостоверения и находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые провели все необходимые процедуры оформления.

В отношении нарушительницы составлены административные материалы. Ей грозит арест до 15 суток и последующее привлечение к ответственности за управление транспортным средством без прав в нетрезвом виде.