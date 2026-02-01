В лобовом столкновении на трассе в Забайкалье погиб пассажир

На трассе в Забайкалье при обгоне произошло смертельное ДТП

На федеральной трассе А-350 «Чита-Забайкальск» в Могойтуйском районе произошло смертельное ДТП. Инцидент случился 31 января в дневное время на 188-м километре автодороги, где столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Забайкалья, водитель автомобиля Toyota Wish при выполнении обгона не обеспечил безопасность манёвра и допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota Camry. Удар пришётся в лобовую часть обоих транспортных средств.

В результате аварии погиб пассажир Toyota Wish. Состояние других участников ДТП, включая водителей, уточняется в настоящее время медицинскими службами.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.