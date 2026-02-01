В Приморском крае автомобиль опрокинулся на трассе

В Надеждинском районе водитель погиб в результате съезда автомобиля в кювет

В Надеждинском районе Приморского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На 1-м километре автодороги «Хабаровск — Владивосток — Давыдовка» автомобиль «Хонда Фит» съехал в кювет и опрокинулся.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Приморском краю, 41-летний водитель, двигавшийся со стороны посёлка Западный в сторону трассы «Уссури», не справился с управлением. На место происшествия незамедлительно выехали экипаж ДПС и бригада скорой медицинской помощи.

Несмотря на оперативное прибытие экстренных служб, водитель автомобиля погиб на месте. Причины потери управления транспортным средством устанавливаются.

По факту ДТП проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.