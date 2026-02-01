В Анталье перевернулся автобус, погибли восемь человек

В воскресенье утром в Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пассажиры автобуса. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением транспортного средства на скользкой дороге, и автобус с пассажирами опрокинулся.

По информации телеканала TRT Haber, инцидент произошёл около 10:20 утра по местному времени. Автобус, в котором находились 34 пассажира, при прохождении поворота вылетел с трассы и перевернулся, ударившись о частокол.

В результате аварии восемь человек погибли на месте. Ещё 26 пассажиров с травмами различной степени тяжести были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания помощи.

Губернатор Антальи Хулиси Шахин подтвердил информацию о происшествии. Расследование причин аварии продолжается, основной версией считается потеря управления на скользкой дороге.