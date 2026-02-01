В Калининграде столкнулись два автобуса

Сегодня утром, около 08:30, на проспекте Мира в Калининграде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов. По предварительной информации, водитель одного из маршрутных транспортных средств при заезде на остановочный пункт не справился с управлением и совершил столкновение с другим автобусом, находившимся в остановочном кармане.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, авария привела к повреждению обоих транспортных средств. На месте работали аварийные и экстренные службы, которые оперативно оценили обстановку и приступили к оформлению происшествия.

В результате столкновения пострадала пассажирка одного из автобусов. Ей была оказана первая медицинская помощь на месте, после чего она была направлена в лечебное учреждение для дальнейшего осмотра.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.