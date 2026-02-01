Автомобиль столкнулся с электричкой в Тверской области

Автомобиль столкнулся с электричкой на переезде, два человека погибли

В Тверской области 1 февраля 2026 года произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде. Автомобиль Mitsubishi ASX, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, выехал на пути и столкнулся с движущимся электропоездом.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, инцидент случился в Конаковском муниципальном округе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не остановился перед закрытым шлагбаумом или красным сигналом, что привело к лобовому столкновению с составом.

В результате аварии оба находившихся в автомобиле человека — водитель и пассажир — погибли на месте происшествия. Железнодорожное и автомобильное движение на данном участке было временно приостановлено, но вскоре восстановлено.

Причины нарушения ПДД водителем и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали сотрудники полиции, следователи и железнодорожные службы. По факту ДТП проводится проверка.