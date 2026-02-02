В ДТП с участием грузовика и автобус в Красноярском крае погибли пять детей

Инцидент случился на трассе Р-255 «Сибирь». Автобус, в салоне которого на момент аварии находилось тринадцать пассажиров, лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем.

Помимо этого, еще шесть человек получили тяжелые травмы

Как сообщает телеграм-канал «112», в результате сильного удара оба транспортных средства получили серьезные повреждения. К месту событий оперативно прибыли экстренные службы для ликвидации последствий ДТП и оказания помощи пострадавшим.

Пятеро несовершеннолетних из салона автобуса скончались еще до приезда медиков. Помимо этого, шесть человек, в числе которых двое детей и оба водителя, в тяжелом состоянии доставлены в ближайшую больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для выяснения причин произошедшего, прокуратура Красноярского края взяла ход расследования на особый контроль.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Анталье перевернулся автобус, погибли восемь человек.