В ДТП с участием грузовика и автобус в Красноярском крае погибли пять детей

Как сообщает телеграм-канал «112», в результате сильного удара оба транспортных средства получили серьезные повреждения. К месту событий оперативно прибыли экстренные службы для ликвидации последствий ДТП и оказания помощи пострадавшим.
Пятеро несовершеннолетних из салона автобуса скончались еще до приезда медиков. Помимо этого, шесть человек, в числе которых двое детей и оба водителя, в тяжелом состоянии доставлены в ближайшую больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для выяснения причин произошедшего, прокуратура Красноярского края взяла ход расследования на особый контроль.
