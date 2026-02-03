281

Автовладелец отсудил 170 000 рублей за упавшие на машину провода троллейбуса

Стороны не смогли договориться в досудебном порядке

Владелец Toyota RAV4 припарковал свое транспортное средство в разрешенном месте на улице Республиканской, что в Новосибирске. Внезапно на крышу машины упали оборвавшиеся провода троллейбусной контактной сети, серьезно повредив кузов авто.

Александр Проневский

Изображение Автовладелец отсудил 170 000 рублей за упавшие на машину провода троллейбуса

Как сообщает издание «Om1.ru», потерпевший немедленно зафиксировал последствия случившегося и потребовал у компании-перевозчика возмещении ущерба. Однако договориться у сторон так и не вышло. Что вынудило пострадавшего обратиться за помощью к Фемиде.

Проведенная экспертиза подтвердила факт того, что причиной инцидента стал ненадлежащий уход за объектом транспортной инфраструктуры. В итоге организацию обязали выплатить истцу сумму в 169 000 рублей на ремонт Toyota RAV4. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что автовладелец отсудил 14 млн рублей за поломку кроссовера Voyah Free EVR.

