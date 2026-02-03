Автовладелец отсудил 170 000 рублей за упавшие на машину провода троллейбуса

Владелец Toyota RAV4 припарковал свое транспортное средство в разрешенном месте на улице Республиканской, что в Новосибирске. Внезапно на крышу машины упали оборвавшиеся провода троллейбусной контактной сети, серьезно повредив кузов авто.

Как сообщает издание «Om1.ru», потерпевший немедленно зафиксировал последствия случившегося и потребовал у компании-перевозчика возмещении ущерба. Однако договориться у сторон так и не вышло. Что вынудило пострадавшего обратиться за помощью к Фемиде.

Проведенная экспертиза подтвердила факт того, что причиной инцидента стал ненадлежащий уход за объектом транспортной инфраструктуры. В итоге организацию обязали выплатить истцу сумму в 169 000 рублей на ремонт Toyota RAV4. Решение пока не вступило в законную силу.

