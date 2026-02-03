Судно на воздушной подушке сбило машину с женщиной и ребенком под Хабаровском

Инцидент произошел на маршруте между Николаевском‑на‑Амуре и селом Подгорное. На ледовой переправе перевозившее пассажиров судно «Спутник‑12» столкнулось с легковым автомобилем.

В аварии на обледеневшей дороге пострадали несколько человек

Как сообщает «Московский Комсомолец», силы экстренных служб оперативно прибыли на место событий для ликвидации последствий ДТП. В результате сильного удара водители каждого из транспортных средств и один из пассажиров получили травмы. К счастью, серьезно никто не пострадал.

При этом автомобиль и судно получили заметные повреждения, специалисты уже приступили к оценке размера материального ущерба, нанесенного владельцам. Транспортная прокуратура Николаевска‑на‑Амуре на данный момент проводит проверку по факту произошедшего.

