LADA Priora вылетела в кювет после столкновения с лошадьми под Омском

Инцидент произошел в ночь на 3 февраля на 67-м километре трассы Омск-Русская Поляна. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в двух лошадей, которые неожиданно выбежали на проезжую часть.

В результате ДТП погибли два подростка, еще двое находятся в реанимации

Как сообщает издание «Коммерческие вести», в результате мощного удара LADA Priora съехала в придорожный кювет и перевернулась, а животные получили серьезные травмы, от которых скончались на месте событий.

Находившийся за рулем 18-летний юноша, у которого не было водительского удостоверения, и один из его пассажиров погибли. Медики задействовали спасательный вертолет для того, чтобы доставить двух других пострадавших молодых людей в тяжелом состоянии в ближайшую больницу. На данный момент они находятся в реанимации, врачи продолжают бороться за их жизнь.

Прокуратура Таврического района взяла ход доследственной проверки произошедшего под особый контроль.

