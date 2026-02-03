В Подмосковье кот выжил после опасной поездки под капотом авто

Во время очередной поездки водитель из Раменского услышал громкое мяуканье, доносившееся из моторного отсека машины. Не найдя источник звука с первого раза, дама вместе с откликнувшимся на неожиданный вызов сотрудником ГИБДД и прохожими начали тщательный осмотр автомобиля.

Как сообщает издание «РЕГИОНЫ.РУ», вскоре под капотом машины они обнаружили кота, который находился в тяжелом состоянии. Его немедленно доставили в ветеринарную клинику.

Врачи диагностировали у животного серьезные повреждения поясницы и таза, а также затрудненное дыхание. После стабилизации состояния пациент успешно перенес операцию. Женщина же, несмотря на наличие у нее уже трех других котов и собаки, решила оставить выжившего «туриста» у себя.

История кота-экстремала вскоре стала популярной в местных социальных сетях. На данный момент новые хозяева выбирают кличку для питомца, в качестве вариантов рассматривая «Шумахер» и «Капот».

Ветеринары, комментируя этот случай, напоминают автовладельцам о необходимости перед поездкой проверять подкапотное пространство, особенно в холодный сезон, когда дикие звери могут искать там укрытие.

