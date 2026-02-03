40

В Подмосковье кот выжил после опасной поездки под капотом авто

Спасатели выбирают кличку для пушистого путешественника

Во время очередной поездки водитель из Раменского услышал громкое мяуканье, доносившееся из моторного отсека машины. Не найдя источник звука с первого раза, дама вместе с откликнувшимся на неожиданный вызов сотрудником ГИБДД и прохожими начали тщательный осмотр автомобиля.

Александр Проневский

Изображение В Подмосковье кот выжил после опасной поездки под капотом авто

Как сообщает издание «РЕГИОНЫ.РУ», вскоре под капотом машины они обнаружили кота, который находился в тяжелом состоянии. Его немедленно доставили в ветеринарную клинику.

Врачи диагностировали у животного серьезные повреждения поясницы и таза, а также затрудненное дыхание. После стабилизации состояния пациент успешно перенес операцию. Женщина же, несмотря на наличие у нее уже трех других котов и собаки, решила оставить выжившего «туриста» у себя.

История кота-экстремала вскоре стала популярной в местных социальных сетях. На данный момент новые хозяева выбирают кличку для питомца, в качестве вариантов рассматривая «Шумахер» и «Капот».

Ветеринары, комментируя этот случай, напоминают автовладельцам о необходимости перед поездкой проверять подкапотное пространство, особенно в холодный сезон, когда дикие звери могут искать там укрытие.

