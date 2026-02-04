Водитель вылетел из салона LADA Priora во время ДТП и чудом избежал травм

Инцидент произошел на перекрестке улиц Взлетная и Крупской в Омске. Черная LADA Priora под управлением местного жителя с большой скоростью вынеслась на перекресток.

К счастью, в результате массовой аварии вообще никто не пострадал

Как сообщает РИА «Новости», автомобилист не уступил дорогу другому транспортному средству, машины столкнулись. От сильного удара водительская дверь LADA распахнулась и ее шофера выбросило из салона. После этого авто продолжило неконтролируемое движение и протаранило еще один автомобиль, двигавшийся по встречной полосе.

Удивительно, но прокатившийся по асфальту «рулевой» не получил серьезных травм и смог самостоятельно подняться на ноги. Прибывшие на место сотрудники полиции и врачи подчеркнули, что ни одному из людей, находившихся в получивших повреждения ТС, не потребовалась медицинская помощь.

В отношении «удачливого» нарушителя стражи порядка составили административный протокол по статье «Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков».

