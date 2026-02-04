Школьники устроили драку и выпали из окна двухэтажного автобуса

Инцидент случился в городе Уолсолл, Великобритания. Двое подростков начали бороться и толкаться на верхнем этаже в задней части салона автобуса во время движения транспортного средства, после чего один из них попытался взять товарища в захват. Не очень удачно...

Как сообщает издание Daily Mail, в разгар драки мальчики не удержали равновесие и опрокинулись на закрытое окно буса. Стекло и конструкция рамы не выдержали их веса, и тинейджеры вывалились из салона на проезжую часть.

К счастью, оба ребенка выжили. Прибывшие на место медики немедленно оказали им первую помощь и доставили в ближайшую больницу. Представители полиции Уэст-Мидлендса позже уточнили, что полученные детьми раны не угрожают их жизням и не должны иметь необратимых последствий.

