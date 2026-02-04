Муж, лишенный водительских «прав», сел за руль по указке жены

Мужчина, ранее лишенный водительского удостоверения, приехал на процедуру регистрации за рулем машины. При этом его жена, которой принадлежит транспортное средство, не только сопровождала его, но и сознательно толкнула на правонарушение.

Пара из Кузбасса нарушила ПДД во время визита в ГИБДД

Как сообщает издание VSE42.RU, нарушитель подъехал к зданию отделения ГИБДД за рулем Nissan Primera благоверной. Позже выяснилось, что дама прекрасно знала о действующем запрете в отношении супруга, однако это не помешало ей передать ему управление, став, тем самым, соучастником противоправных действий.

Сотрудники полиции немедленно составили административные материалы в отношении семейной пары. Мужчине теперь грозит ответственность за нахождение за рулем лица, ранее лишенного водительского удостоверения. Его жена обвиняется в передачи управления ТС человеку, который не имел на это права.

