За малолетних хулиганов, закидавших кирпичами автомобиль, ответили их родители

Мужчина попал в Карелии в ДТП на своей машине, в результате чего транспортное средство получило серьезные повреждения. После этого потерпевший отбуксировал его на хранение в гаражный массив города Пудож.

Но, как сообщает издание «Губерния Daily», спустя несколько дней живущие неподалеку дети приспособили покалеченный автомобиль под свои игрища. Они бросали в автомобиль кирпичи, камни и керамическую плитку, а также прыгали по крыше.

Поскольку никто из несовершеннолетних нарушителей не достиг возраста ответственности, владелец авто решил спросить с их родителей. Потерпевший заказал независимую экспертизу, которая оценила стоимость ремонта в 305 000 рублей. Эту сумму мужчина и попытался взыскать через суд с семей детей в равных долях. Стоит подчеркнуть, что перед этим он продал поврежденное авто всего за 20 000 рублей.

Ответчики не согласились с этими требованиями и попросили назначить повторную экспертизу. На этот раз восстановление машины после ДТП признали нецелесообразным, так как ремонт в три раза превышал ее рыночную стоимость. При этом те детали ТС, что после аварии могли быть использованы в дальнейшем, специалисты оценили в 31 000 руб. А вот их стоимость после действий юных вандалов снизилась, по мнению экспертов, до 27 000. В результате с родителей всех тинейджеров взыскали в общей сложности лишь 4453 рубля. Решение суда пока не вступило в законную силу, стороны могут оспорить его.

