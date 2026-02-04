286

За малолетних хулиганов, закидавших кирпичами автомобиль, ответили их родители

Правда, компенсация оказалась мизерной

Мужчина попал в Карелии в ДТП на своей машине, в результате чего транспортное средство получило серьезные повреждения. После этого потерпевший отбуксировал его на хранение в гаражный массив города Пудож.

Александр Проневский

Изображение За малолетних хулиганов, закидавших кирпичами автомобиль, ответили их родители

Но, как сообщает издание «Губерния Daily», спустя несколько дней живущие неподалеку дети приспособили покалеченный автомобиль под свои игрища. Они бросали в автомобиль кирпичи, камни и керамическую плитку, а также прыгали по крыше.

Поскольку никто из несовершеннолетних нарушителей не достиг возраста ответственности, владелец авто решил спросить с их родителей. Потерпевший заказал независимую экспертизу, которая оценила стоимость ремонта в 305 000 рублей. Эту сумму мужчина и попытался взыскать через суд с семей детей в равных долях. Стоит подчеркнуть, что перед этим он продал поврежденное авто всего за 20 000 рублей.

Ответчики не согласились с этими требованиями и попросили назначить повторную экспертизу. На этот раз восстановление машины после ДТП признали нецелесообразным, так как ремонт в три раза превышал ее рыночную стоимость. При этом те детали ТС, что после аварии могли быть использованы в дальнейшем, специалисты оценили в 31 000 руб. А вот их стоимость после действий юных вандалов снизилась, по мнению экспертов, до 27 000. В результате с родителей всех тинейджеров взыскали в общей сложности лишь 4453 рубля. Решение суда пока не вступило в законную силу, стороны могут оспорить его.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Курске ребенок поцарапал чужую машину, за что владелец авто выбил зубы его отцу.

