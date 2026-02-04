Чиновников Махачкалы обвиняют в халатности после падения автомобиля в канал

Легковая машина, в которой на момент аварии находились двое взрослых и ребенок, съехала с дороги и упала в канал имени Октябрьской Революции. Очевидцы событий бросились на помощь пострадавшим и спасли всех пассажиров.

Как сообщает издание «Новое дело», после инцидента следователи возбудили уголовное дело против городских служащих, отвечающих за безопасность этого участка. Правоохранители заключили, что чиновники администрации Махачкалы и муниципального ЖКХ ненадлежаще исполняли свои прямые обязанности, несколько лет игнорируя необходимость установки здесь барьерного ограждения. Их бездействие создавало постоянную угрозу для всех участников движения, что неоднократно приводило к аналогичным происшествиям с опрокидыванием машин в воду.

В настоящее время по возбужденному уголовному делу следователи проводят комплекс мероприятий для сбора доказательной базы.

