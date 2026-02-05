Врачи спасли мужчину, которому в ДТП пробило сердце

Медики доставили 46-летнего пострадавшего в аварии в реанимацию, где несколько часов боролись за его жизнь. Обследование выявило у пациента обширную гематому и скопление жидкости в перикарде (околосердечной сумке).

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», в результате сильного удара во время столкновения потерпевший повредил грудную клетку. Из-за этого у него образовалась рваная рана на сердце размером около сантиметра, началась мощная кровопотеря.

Специалисты удалили скопившуюся жидкость, после чего нанесли шов на рану, что потребовало ювелирной точности и высокого мастерства, так как манипуляции проводились на работающем органе без применения аппарата искусственного кровообращения.

Вскоре после операции мужчина пришел в сознание, теперь его ждет длительный период восстановления. Благодаря слаженной работе команды медиков разных профилей удалось не только спасти жизнь пациента, но и дать ему шанс на дальнейшую полноценную жизнь.

