Бывший участник СВО спас водителя из горящей машины

В Нижнем Тагиле мужчина без раздумий бросился на помощь пострадавшему

Принимавший участие в СВО житель Урала проезжал мимо места дорожной аварии, где увидел загоревшийся автомобиль с запертым внутри человеком. Он сразу же подбежал к транспортному средству, отогнул заблокированные дверные петли и отнес потерявшего сознание водителя на безопасное расстояние.

Александр Проневский

Как сообщает телеканал «Областное телевидение», пострадавший получил обширную рану головы. Спасший его мужчина применил полученные на фронте навыки и смог остановить кровотечение. После этого он вместе с потерпевшим дождался приезда бригады скорой помощи.

Пришедший в сознание гражданин попытался отблагодарить своего своего спасителя деньгами, но ветеран боевых действий отказался от вознаграждения, поскольку не считает свой поступок чем-то исключительным. На данный момент, кстати сказать, он занимает тем, что проводит патриотические уроки в школах, а также готовится к новой командировке в зону СВО.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что тренер из Иркутска спас ребенка из горящего автомобиля.

