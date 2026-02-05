В салоне машины в Санкт-Петербурге нашли предмет, похожий на гранату

В Красногвардейском районе города на Индустриальном проспекте в салоне припаркованного автомобиля очевидцы заметили нечто, визуально напоминавшее боевую гранату.

Как сообщает ресурс «Фонтанка», к подозрительному транспортному средству немедленно прибыла группа разминирования отряда ОМОН, правоохранители оперативно перекрыли движение в опасной локации и оцепили территорию, чтобы обезопасить жителей близлежащих домов и прохожих.

Саперы тщательно обследовали автомобиль и не обнаружили никаких взрывоопасных компонентов. Вызвавший опасения предмет оказался пустым корпусом от гранаты Ф-1, не представляющим угрозы. В настоящее время стражи порядка устанавливают, каким образом он оказался в машине и кто является ее владельцем.

