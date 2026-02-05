Загоревшуюся «Газель» потушили трактором

Инцидент произошел в ночь на 5 февраля на улице Советской, где прямо на ходу движения у нижегородского грузовика внезапно загорелся моторный отсек.

Как сообщает издание «Новый век», на помощь водителю пришел коммунальщик, чистивший трактором улицу. Он подогнал свою технику к пылающему автомобилю, после чего зачерпнул снег с обочины и заспал им пламя, не дав ему перекинуться на салон или зацепить топливный бак.

Прибывшие через несколько минут по вызову официальные огнеборцы завершили тушение огня. Они отметили, что действия мужчины помогли избежать более серьезных последствий. Стоит отметить, что сам водитель «Газели» не пострадал.

Правоохранители рассматривают возможность поощрения отважного тракториста, чьи действия помогли сохранить имущество и, возможно, чью-то жизнь. Расследование причин произошедшего на данный момент продолжается.

