Автовладелец получил 550 000 рублей за упавшую на его машину бетонную плиту

Тяжелая бетонная плита сорвалась с балкона многоэтажного дома в одном из городов Приморского края и упала аккурат на припаркованный возле него автомобиль. К счастью, в этот момент его хозяйка находилась на работе и не пострадала.

Как сообщает «Общественное телевидение Приморья», в результате удара транспортное средство получило значительные повреждения. Первоначально управляющая компания, в чьем ведении находится дом, отказалась компенсировать ущерб. Что вынудило потерпевшую обратиться в суд с иском.

Фемида полностью удовлетворил требования пострадавшей стороны и обязал ответчика возместить стоимость ремонта, выплатить компенсацию морального вреда, а также оплатить штраф. Общая сумма превысила 550 000 рублей.

Однако несмотря на решение суда, компания продолжила игнорировать свои обязательства. Из-за этого судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства организации, а также наложили запрет на регистрационные действия в отношении нескольких принадлежащих ей помещений. После этого управляющая компания в короткие сроки полностью погасила задолженность.

