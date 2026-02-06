Автовладелец три года уклонялся от штрафов, перепродавая машину самому себе

Житель Санкт-Петербурга в 2023 ввез в Россию Zeekr 001. На протяжении трех лет он передвигался на электрокаре, избегая с помощью юридической лазейки штрафов ГИБДД и уплаты транспортного налога.

Как сообщает агентство «РосБалт», мужчина намеренно не стал ставить машину на государственный учет. При этом, чтобы формально не нарушать закон, он воспользовался нормой, которая дает десятидневную отсрочку на регистрацию транспортного средства.

Каждые десять дней хитроумный автолюбитель составлял новый договор на «продажу» самому себе этого автомобиля. Благодаря этому смог ездить на своем Zeekr без госномеров, не платить транспортный налог и не получать штрафов с камер фот- и видеоофиксации.

Противоправные действия мужчины пресекли инспекторы ГИБДД, однажды остановившие его для проверки документов сумевшие разобраться в хитрой схеме. В итоге ловкача обвинили в управлении авто без регистрационных знаков. В суде он апеллировал к тому, что после последней «сделки» срок отсрочки оформления машины еще не истек. Однако, как показало расследование, все действия гражданина были направлены на искусственное создание формальностей для ухода от исполнения возложенных на него законом обязанностей.

В результате петербуржца признали виновным в уклонении от регистрации транспортного средства. В качестве наказания его лишили права управления транспортным средством на срок в два месяца, а также обязали выплатить штраф в размере 800 рублей. По последней информации, произошедшее все же вынудило мужчину официально оформить автомобиль.

