Хозяин дорогой машины простил угнавшего ее мужчину

Подвыпивший гражданин, прогуливавшийся по одной из улиц Благовещенска, заметил, что владелец припаркованного грузовика Isuzu Giga оставил ключи в замке зажигания. Злоумышленник сел за руль машины, стоимость которой оценивается в 5 млн рублей, и поехал кататься.

Но вскоре, как сообщает издание «ТЕЛЕПОРТ.РФ», полицейские задержали его, а автомобиль вернули законному владельцу. Следователи возбудили против подозреваемого уголовное дело по статье 166 УК РФ «Незаконное завладение транспортным средством без цели хищения».

Однако хозяин а «японца» лично обратился в суд с ходатайством о прекращении преследования автовора. В своем заявлении потерпевший указал, что ему полностью компенсировали причиненный ущерб, а потому никаких претензий к подсудимому он не имеет.

При принятии решения суд учел целый ряд смягчающих обстоятельств. Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, ранее не привлекался к уголовной ответственности, имел стабильную работу и троих детей на иждивении. На основании этих факторов просьбу владельца грузовика удовлетворили, прекратив уголовное дело.

