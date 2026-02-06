Из Таиланда могут депортировать туриста из-за застрявшего на пляже пикапа

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на тайские СМИ, очевидцы сняли произошедшее на видео и вызвали технику, с помощью которой спустя несколько часов автомобиль удалось вызволить из песочного плена.
На следующий день ролик с инцидентом транслировали в новостях местного телеканала. Полицейские вскоре установили личность нарушителя и задержали. Его обвинили в нарушении общественного порядка и обязали выплатить штраф в размере 5000 бат (около 12 000 рублей).
После этого правоохранители направили официальное уведомление о случившемся в иммиграционное управление Пхукета. Теперь россиянину предстоит явиться на прием, где будет решаться вопрос о его дальнейшем пребывании в Таиланде.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Таиланде задержали российского блогера Дзугкоева за секс в кузове пикапа.