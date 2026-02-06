Из Таиланда могут депортировать туриста из-за застрявшего на пляже пикапа

Ford Ranger, за рулем которого находился 34-летний гражданин РФ, выехал на пляж в провинции Пханга. Машина быстро увязла в песке, после чего на помощь водителю пришли местные жители. И все бы ничего, но инцидент случился на территории заповедника, куда въезд автотранспорта запрещен.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на тайские СМИ, очевидцы сняли произошедшее на видео и вызвали технику, с помощью которой спустя несколько часов автомобиль удалось вызволить из песочного плена.

На следующий день ролик с инцидентом транслировали в новостях местного телеканала. Полицейские вскоре установили личность нарушителя и задержали. Его обвинили в нарушении общественного порядка и обязали выплатить штраф в размере 5000 бат (около 12 000 рублей).

После этого правоохранители направили официальное уведомление о случившемся в иммиграционное управление Пхукета. Теперь россиянину предстоит явиться на прием, где будет решаться вопрос о его дальнейшем пребывании в Таиланде.

