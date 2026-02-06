Полиция Новосибирска раскрыла схему по организации подставных ДТП

Двое жителей Новосибирска в возрасте 35 и 22 лет стали организаторами преступного сообщества. Злоумышленники приобретали премиальные автомобили, чтобы намеренно устраивать на них столкновения и получать крупные страховые возмещения.

Как сообщает «Интерфакс», мошенники старались повредить те детали транспортных средств, ремонт которых обошелся бы в наиболее крупные суммы. Сразу после ДТП аферисты пересаживались на пассажирские сиденья, а место водителя занимали их сообщники, выступавшие в роли «виновников» перед ГИБДД и страховщиками.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить причастность группы к более чем 50 эпизодам правонарушений, общий ущерб от которых превысил сумму в 20 миллионов рублей.

Следователи предъявили подозреваемым обвинения по части 1 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», а в отношении пятерых их подельников — по части 2 статьи 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе».

