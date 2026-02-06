В Мурманске задержали вора, обчистившего машину курьера

В полицию с заявлением обратился 28-летний потерпевший, работающий доставщиком. Он припарковал свой автомобиль у пункта выдачи на Кольском проспекте для разгрузки и оставил его на несколько минут.

Как сообщает издание «Мурманский вестник», когда пострадавший вернулся к машине, то обнаружил пропажу упаковки с бытовой техникой и химией на общую стоимость в 26 000 рублей. Стражи порядка оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний безработный житель поселка Верхнетуломский. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, разбой и оборот запрещенных веществ.

На допросе задержанный сразу же признал свою вину. Похищенное имущество он успел быстро продать, а вырученные деньги потратить. В ходе дальнейшего расследования выявили причастность мужчины к еще одному преступлению. Полицейские установили, что в декабре прошлого года он вынес продукты из супермаркета на улице Баумана на сумму в 2500 рублей. На основании собранных материалов против нарушителя возбудили уголовное дело.

