В Ставропольском крае иномарка сбила 11-летнего велосипедиста

В городе Зеленокумске Ставропольского края утром 6 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка. Примерно в 8:00 34-летняя водительница автомобиля Lada Granta допустила наезд на 11-летнего велосипедиста.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, по предварительной информации ГИБДД, ребёнок двигался по краю проезжей части, хотя по правилам детям до 14 лет запрещено выезжать на дорогу. Водитель не смогла выдержать безопасный боковой интервал, что и привело к столкновению. В результате аварии мальчик получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Установлено, что за рулём автомобиля находилась местная жительница со стажем вождения около четырёх лет. За последние два года она пять раз привлекалась к административной ответственности за различные нарушения ПДД, что может указывать на систематическое пренебрежение правилами безопасности.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям обоих участников и установлены точные обстоятельства инцидента.